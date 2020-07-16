Gurbetçilere büyük şok! 1 milyon Türk'ün vatandaşlığı iptal ediliyor

2000 senesinden sonra Almanya'dan izin almadan yeniden Türk vatandaşlığına geçen Türk kökenli Alman vatandaşlarının vatandaşlığını iptal etmeye hazırlanıyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Kuzey Ren Vestfalya Vatandaşlık Dairesi, bu durumda olanlara mektup göndererek iptal kararını bildirdi.

Almanya, vatandaşlık bilgilerini ise Türkiye'den aldı. Almanya’da yasalara göre Alman vatandaşlığına geçmek için önce Türk vatandaşlığından çıkmak gerekiyor.

Geçmişte birçok kişi Alman olabilmek için Türk vatandaşlığından çıktı. Alman olduktan sonra ise Alman yasalarına aykırı olmasına rağmen gizlice yeniden Türk vatandaşı oldu.

Yıllardır bilinen bu duruma Türk makamları göz yumarken Alman makamları haberdar olduğunda derhal müdahale edip Alman vatandaşlığını iptal ediyorlar. Alman vatandaşlığını kaybedenlerin yeniden vatandaşlık için başvuruda bulunması gerekiyor.



