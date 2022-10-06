Gürcistanlılar alışveriş için akın akın Türkiye'de

Türk Lirasındaki değer kaybı sonrasında Gürcistanlılar alışveriş yapmak için Türkiye'ye akın akın gelmeye devam ediyor.

Gürcistanlılar, Türkiye'ye akın etmeye devam ediyor. TL'nin Lari karşısındaki değer kaybı sonrası Gürcistanlılar, 1-2 aylık alışverişini yapıp ülkelerine geri dönüyor. Bazıları bu durumu ticarete dönüştürmüş durumda. Türkiye'den ucuza aldıklarını Gürcistan'da daha pahalıya satıyorlar. Türk vatandaşları ise karşılaştıkları tablo karşısında isyan etti.

TL'DEN 6,5 KAT DAHA DEĞERLİ

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine Gürcistanlılar akın ediyor. Lari'nin TL karşısında 6.5 kat değerli olması sonrasında Gürcistanlılar ev alışverişlerini ilçedeki marketlerden karşılıyor.

ÇİFTER ÇİFTER ALIYORLAR

Sabahın erken saatlerinde boş bavullarla ilçeye gelen Gürcistanlılar, fiyatlar ucuz olunca ürünleri çifter çifter alıyor. AVM yöneticisi Osman Karabacakoğlu, "Pandemi öncesinde bu daha çok tekstil alışverişi şeklinde ağırlıklıydı fakat pandemiden sonra gıda ön plana çıktı. Özellikle bölgede çalışan marketler, ciro sıralamasında Türkiye'de önde gidiyor." dedi.

"6 TORUNUM VAR"

Gürcistan'dan gelip Türkiye'de alışveriş yapan bir kadın "3 bin liralık mal aldım. 6 torunum var. 1 ay anca yeter" dedi.

"ŞİMDİ LARİ VERSİNLER DİYE BEKLİYORUZ"

Bir vatandaş, "Lari parasını biz almıyorduk, arabamıza dahi koymuyorduk. Şimdi lari versinler diye bekliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ, NİYE ALAMIYORUZ Kİ?"

Bir başka vatandaş ise üzerindeki kıyafeti gösterip Türk lirasıyla alamadığından şikayet ederek "Türkiye'de yaşıyoruz, niye alamıyoruz ki? Sinirleniyor insan. 100 TL ile bir tane zeytinyağı alamazken görüyorsunuz." dedi.