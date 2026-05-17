Gürsel Tekin: ''Gerçek gündem CHP değil, yönetilemeyen Türkiye'dir''

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninde konuşan Gürsel Tekin, partinin kapatılacağı yönündeki söylentilere sert tepki gösterdi. Tekin, CHP'nin savaş meydanlarında kurulduğunu vurgulayarak parti içi sorunların hızla çözüleceği mesajını verdi. Kurultay tartışmalarının dışında kalarak "kardeşlik hukuku" çağrısı yapan Tekin, asıl gündemin Türkiye'nin yönetilememesi olması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki tartışmalar ve medyaya yansıyan çeşitli iddialar, Kurban Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinliklerde de siyasetin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Haber3.com olarak izlediğimiz süreçte, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'deki geleneksel bayramlaşma törenine katılan partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, son dönemde ortaya atılan iddialara ve parti içi muhalefet tartışmalarına yönelik son derece kritik mesajlar verdi.

Kapanma İddialarına "Savaş Meydanı" Hatırlatması Son günlerde bazı yayın organlarında kasıtlı olarak dolaşıma sokulan "CHP kapatılacak" söylentilerine kesin bir dille karşı çıkan Gürsel Tekin, partisinin tarihsel misyonuna dikkat çekti. "Bırakın kapanmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünden kimse geçemez" diyen Tekin, CHP'nin masa başında kurulmuş sıradan bir siyasi oluşum olmadığını, köklerinin savaş meydanlarına dayandığını vurguladı.

Kurultay Tartışmalarına Mesafe ve "Kardeşlik Hukuku" Vurgusu

Gürsel Tekin'in konuşmasındaki bir diğer önemli başlık ise parti içi hizipleşmelere karşı aldığı birleştirici tutumdu.

Eski il başkanları Ali Özcan ve Berhan Şimşek ile yaptıkları görüşmelere atıfta bulunan Tekin, yaşanan kongre süreçlerinde taraf olmadıklarını ve delege hesapları yapmadıklarını belirterek "Bizim varlık sebebimiz kardeşler arasındaki kavgayı çözmektir" ifadelerini kullandı.

Tekin'in, "Üstünde toz olmayan, bize hakaret de etse herkesle kucaklaşacağız" şeklindeki sözleri, parti yönetimindeki mevcut sorunların tasfiye ile değil, uzlaşı ile çözülmesi gerektiğinin sinyalini verdi.

"Gerçek Gündem CHP Değil, Yönetilemeyen Türkiye'dir"

Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik darboğaza da değinen Tekin, trol çeteleriyle, ihale peşinde koşanlarla veya itirafçılarla asla yan yana yürümeyeceklerinin altını çizdi.

CHP'nin 1999 yılında baraj altında kaldığı zor günlerde bile partiyi terk etmeyen sadık kadrolarla yola devam ettiklerini hatırlatan Tekin, "Türkiye yönetilmiyor; ülkenin CHP'ye ihtiyacı var" diyerek, kamuoyunun suni parti içi krizler yerine ülkenin gerçek sorunlarına odaklanması gerektiği çağrısında bulundu.

"Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz"

Tekin, "Son günlerde konuşulan, bazı kirli medyalarda dönen Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kapanma hikayesi. Bırakın kapanmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde kimse geçemez. İşte burada partici dediğim ağabeylerimiz var ya, sizler var ya, hepiniz kendinizi kalkan edersiniz. Biz savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partiyiz. Öyle yedi kişinin bir araya geldiği, ‘Hadi geliverin, gidip bir parti kuralım’ diyen bir parti değiliz. Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz. Ali abimin dediği gibi; üstünde toz olmayan her türlü arkadaşımız bizi eleştirse de bize hakaret de etse onlarla kucaklaşmaya devam edeceğiz çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye yönetilmiyor" dedi.

Berhan Şimşek: "CHP Silivri'den yönetilecek parti değil"

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, "Türkiye yönetilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi hiç iyi yönetilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri'den yönetilecek parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi. Posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi, PM'si, MYK'sı ve örgütü vardır. Böyle yönetilir! Bugün Türkiye'de ekonomik kriz yok, ekonomik buhran var. Açlık, yoksulluk, sefalet kol kola yürüyor ve hala 24 yıldır bu ülkeyi idare eden iktidar yüzde 30'larda, 32'lerde çıkıyorsa; Sayın Özgür Özel ve Zıp Zıp Mahir. Zıp Zıp Mahir aynada kendilerine baksınlar. Öyle otobüslerin üstüne çıkıp, iki canlı yayınla, 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız ama size müsaade etmeyeceğiz. Bizi bacadan da atsanız, kapıdan da asanız, tavandan delik gireceğiz. Çünkü bugün bu partiyi yönetenlerin birçoğu, 12 Eylül sonrası atık olan siyasilerin ürünleridir. Silivri'de yatanların yüzde 20'si zafiyete uğramış CHP'liler olabilir ama yüzde 80'i 12 Eylül sonrasının siyaset bulaşıklarıdır" dedi.

DHA