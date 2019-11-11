Gürsel Tekin: ''Her 3 konuttan birisi su ve doğalgaz borcunu ödeyemiyor''

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifelere göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidildi.

Öte yandan, doğalgaz fiyatlarına da zam yapıldı. Botaş tarafında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerimizin doğal gaz satış fiyatı % 9 oranında artırılarak 0,832340 TL/Sm³ ,Yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3' ün üstünde olan proses amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğal gaz satış fiyatı % 14 oranında artırılarak 1,000464 TL/Sm³, İlgili taraflarla görüşülerek karşılıklı varılan mutabakatla Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğal gaz satış fiyatı 270 US Dolar/ Bin Sm³ olarak uygulanacaktır ve güncel döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır.”

Yurt Gazetesi'nde yer alan habere göre son zamları değerlendiren Gürsel Tekin ise, İstanbul'da her üç konuttan birinin su ve doğalgaz borcunu ödeyemediğini belirterek, kamuoyu ile şu bilgileri paylaştı: “İstanbul'da 2017'nin sadece ilk 10 ayında su faturasını ödeyemeyen 580 bin, doğal gaz faturası ödeyemeyen 493 bin konut ve işyerinin doğal gazı kesildi. İstanbul'daki her üç konuttan biri su ve doğalgaz borcunu ödeyemez hale gelmiş. Ekonominin hali bu."

Tekin’in paylaştığı bilgilere göre, Ekim ayında 70.849 konutun su bağlantısı, 41.714 konutun ise doğalgaz bağlantısı kesildi. Buna karşılık, Nisan ayında 35.654 konutun su bağlantısı, 6652 konutun ise doğalgaz bağlantısı kesilmişti. Bu verilere göre, Nisan ile Ekim ayları arasında su borcunu ödeyemeyen konutlarda yaklaşık % 100, doğalgaz borcunu ödeyemeyen konutlarda ise % 627 artış gerçekleşti.

