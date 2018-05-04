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  3. 04 Mayıs 2018 22:54

Güvenlik uzmanı Ağar o partiden aday adayı oldu !

Erken seçim kararı sonrası birçok ünlü isim Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Güvenlik uzmanı Ağar o partiden aday adayı oldu !
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Erken seçim kararı alınmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne birden çok ünlü isim milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.
 
24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi öncesi bir çok isim aday adaylık için partilerin kapılarında kuyruklar oluşturdu.

Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul, iş adamı Faik Öztürk Elazığ ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.

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