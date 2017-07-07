Güvenlikçinin kafa attığı Baykal'ın oğlu konuştu !

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre ODTÜ'de tören alanına girmek isterken güvenlik görevlisi ile tartışan ve ardından görevlinin kafa attığı Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal olay anını anlattı.

ODTÜ'de güvenlik görevlisinin kafa attığı kişinin Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal'dan satır başları...

Prof. Ataç Baykal Hürriyet’e olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“10 metre ileride eşimin yanına gitmek istedim. Güvenlikçi bırakmadı. İsmini sordum birisiyle konuşurken bu şahıs geldi. ‘Al al benim de ismimi al’ diye bağırdı. Zaten öfkeden deliye dönmüş gibi duruyordu, ne olduğunu anlamadan birden kafa attı.

Kan akmaya başlayınca ambulans ile hastaneye gittik. O kadar rahatlar ki amirleri geldi ambulansa ‘O biraz değişik bir adamdır’ diye bana anlatıyor. Polis bile çağırmadılar.

ODTÜ'de kafa atılan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

Hastaneye gittik beyin tomogrofisi çekildi. Allah’tan ucuz atlattık. Görüntüleri daha önceki gün izledim. Adam deli gibi ve iri yarı. Attığı kafayı görünce iyi beyin kanaması geçirmediğime şükrettim.

‘ODTÜ’ye polis giremez’ mantığının değişmesi lazım. Polisin giremediği yerde işte böyle oluyor. Hak, hukuk, adalet kavramlarından bahsediliyor. Güvenlik orada resmen terör estiyor kimse umurlarında bile değil. Bence emekli insanların güvenlikçi yapılması gerkiyor olaylara yaklaşımları daha soğuk kanlı olur.”