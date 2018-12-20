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  3. 20 Aralık 2018 18:49

Güvercini kurtarmak için ellerini feda etmişti

Ağrı'da bir köyde elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak için elektrik direğine çıkan gençten haber var.

Güvercini kurtarmak için ellerini feda etmişti
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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu Köyü'nde geçen yıl elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak için direğe çıkan çoban RamazanTaşdemir (18) akıma kapılarak iki elini de kaybetmişti.

Üç gün önce Gülhane Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi'ne yatırılan Taşdemir'in bir hafta içinde protez kollarının takılacağı öğrenildi. Taşdemir, "Bir hafta içinde kollarıma kavuşacağım. Hiçbir zaman güvercini kurtardığım için pişman olmadım" dedi. Taşdemir, papağanına işkence yapan Murat Özdemir için de, "O şahsın yaptığı cani hareketten sonra çok üzüldüm" ifadesini kullandı.

Taşdemir, geçen yıl hayvanları otlatmak için gittiği yaylada, yüksek gerilim hattında akıma kapılmış, üçüncü dereceden kollarında yanık oluşmasının ardından her iki elini de kaybetmişti. Elektrik direğine takılan güvercini kurtarmak isterken ellerini kaybeden Taşdemir'in GATA'ya yatırıldığı, bir hafta içerisinde protez kollarını takacağı öğrenildi. Tedaviye ilişkin Milliyet'e konuşan Taşdemir, şunları söyledi:

"İnşallah bir hafta içinde kollarıma kavuşacağım"

"Trafoda güvercinin elektrik direğine takıldığını gördüm. Ben de güvercini kurtarmak isterken trafoya çıktım. Güvercini kurtardım, ancak sonrasında elektrik akımına kapılmışım. Olanları hatırlamıyorum, bu süreçte başta Erzurum olmak üzere çeşitli illerde tedavi gördüm. Ardından bakanlık kanalıyla GATA Hastanesi'ne getirdiler. Belirli bir süre hastanede yattıktan sonra doktorlarım protez kol için ölçüleri aldılar. Yapılan çalışmaların ardından köye döndüm. Protez kol siparişimin verildiği belirtilerek tedavi için tekrar Ankara'ya, GATA Hastanesi'ne davet edildim. Provamız bitti, bir hafta içinde inşallah kollarıma kavuşacağım. Güvercini kurtardıktan sonra iki kolumu kaybettiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Papağanı sevdiğim için Murat Özdemir'in yaptığı o cani harekketten sonra çok üzüldüm."

"Gözlerindeki hayat ışıltısı hiç kaybolmadı"

Tedavisinin başlangıcından bu yana Taşdemir'le yakından ilgilenen AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Özel Kalemi Canan Üstündağ, Taşdemir'in herşeye rağmen hayata pozitif baktığını kaydederek, "Ramazan kardeşimle sürekli görüşüyoruz. Geçtiğimiz gün yaptığımız görüşmede bana, kendi ağzından dökülen cümlelerle biraz duygulu anlar yaşattı. Ramazan'ın hayvan sevgisi iki kolunu kaybetmesine mâl olmuştu ama o hiç pişman değil. Hayat dolu bakışı, hoş sohbeti, gözlerindeki hayat ışıltısı hiç kaybolmamış" dedi.

kuş , kol , elektrik direği , el
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