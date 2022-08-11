Güzellik algısına farklılık getiren Estedore Beauty Palace 9. şubesini Yalova’da açmaya hazırlanıyor

Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Cad. No:31 adresinde açılacak olan Estedore Beauty Palace, Yalova’da güzellik hizmetlerine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

12 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te kapılarını davetlilerine açacak olan Estedore Beauty Palace marka sahibi Doğan Demir ve Estedore Beauty Palace Yalova Şubesi Franchise ortağı Yeliz Demir, “Tüm şubelerinde güzellik ve estetiğe önem veren, günümüz hijyen ve sağlık kurallarına en uygun hizmetleri sunan Estedore Beauty Palace şimdi Yalova’da. Her geçen gün büyüyen ailemiz ile bir araya gelmek isteyenleri şubelerimize bekliyoruz” dediler.

“13 yıllık tecrübe”

Yaklaşık 13 yıldır sektörde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Marka Sahibi Doğan Demir, “2019 yılında marka değişikliği yaptık. Estedore Beauty Palace olarak şu anda İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde bulunan şubelerimizin yanı sıra Kocaeli, Bursa, Rize ve Yalova’da da şubelerimiz bulunuyor. Şu anda hala şubeleşme anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. 2022’nin sonuna kadar şube sayımızı daha da artıracağız” dedi.

Kadın istihdamına katkı

Bir Yalovalı olarak memleketine yatırım yapmak istediklerini ve bu şekilde şube açmaya karar verdiklerini dile getiren Doğan Demir, 12 Ağustos Cuma günü il protokolünün katılımı ile Yalova şubesinin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Kadın istihdamının önemini vurgulayan Doğan Demir, “Gücümüzü kadın çalışanlarımızdan alıyoruz. Kadın istihdamına önem veriyor ve çalışma arkadaşlarımızın tamamına yakınını kadınlardan oluşturuyoruz. Ortağımız Yeliz Demir kendisini eşine, 3 çocuğuna ve ailesine adamış bir anne olmasına rağmen bizler şu anda kendisini de sektöre kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Açılışımıza davetlisiniz”

Şubelerde yapılan işlemlerden söz eden Doğan Demir, “Epilasyon, cilt bakımı, zayıflama, kaş ve dudak renklendirme, tırnak işlemleri gibi birçok güzellik işlemleri yapabiliyoruz. Kurumsal bir mimari, iyi bir uzman, steril bir ortamın yanı sıra bir işlemin kalitesini kullanılan ürünler de belirliyor. Bu nedenle müşterilerimiz ile buluşturacağımız dermokozmetik markamız Hillora Cosmetics şubelerimizde yerini aldı. Bu bağlamda markamız bünyesinde yüz ve vücut kremleri, serumlar, cilt bakım ürünleri ve bitkisel çaylar yer almaktadır. Ürünlerimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yıllardır sektörün içerisinde olduğumuz için zaten köklü ve müşterilerimizin güvenini kazanmış bir firmayız. O yüzden Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi memleketimiz olan Yalova’da da müşterilerimizi kurumsal bir yapıyla birlikte kalitemiz ile tanıştırmak istiyoruz. Estedore Beauty Palace ailesi olarak 9. şubemizin açılışında sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız” ifadelerini kullandı.