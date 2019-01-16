Güzellik merkezinden kürtaj odası çıktı

İstanbul Arnavutköy'de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kürtaj yapıldığı belirlenen güzellik merkezine polis eşliğinde baskın yaptı. Suriyeuyruklu 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Nurbanu Sokak’taki bir adreste yasadışı muayene işletildiği ve kürtaj yapıldığı ihbarını alan ilçe polisi, bilgileri Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle paylaştı.

Üzerinde “Güzellik merkezi” yazılı adreste inceleme yapan ekipler, hasta yatağı ve muayene odalarıyla karşılaştı.

Muayenelerde kullanılan medikal malzemelerle çok sayıda ilaçta bulan ekiplerin üzerinde Arapça “Kadın çocuk polikliniği-Gebe izleme noktası” yazılı çok sayıda kartvizitte ele geçirdi.

Faryal M. adına düzenlenen kartvizitlere el konulurken, çalışan Suriye uyruklu Sidra M., ruhsatsız işletmenin sahibi olduğu belirlenen Aldo M. ve muayene olmak için sıra bekleyen yine Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alınıp emniyete götürüldü.