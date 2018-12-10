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  3. 10 Aralık 2018 20:32

Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybetti

Kaza geçiren Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybetti
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Geçirdiği kaza sonrasında Ümraniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılan Tayfun Akalın, yaşam mücadelesini kaybetti.
 
Tayfun Akalın'ın ölüm haberini, Hababam Sınıfı oyuncularından Teoman Ayık sosyal medya hesabından duyurdu.

Akalın'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

TAYFUN AKALIN KİMDİR?

Hababam Sınıfı serileriyle tanınan isimlerden biri olan Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı. Hayatında bir kere nikah masasına oturan Tayfun Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var. Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisiyle tanındı.

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