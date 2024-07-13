Haber Irak'tan geldi: Türkiye ile Suriye anlaştı

Irak hükümeti, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirmek için Bağdat'ta bir toplantı düzenleyecek.

Irak hükümeti, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla Bağdat'ta bir toplantı düzenlemeye hazırlanıyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yaptığı açıklamada, bu girişimin komşu ülkeler arasındaki ilişkileri iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Washington'da gazetecilere konuşan Hüseyin, "Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler karmaşık ama yine de Irak üzerinden iki ülke arasında temaslar var. İki tarafı Bağdat'ta buluşturmak üzere Irak'ın bir girişimi var. Irak, Türkiye ve Suriye arasında liderlik düzeyinde temaslar devam ediyor" dedi.



Hüseyin, iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı yapıldığını ve prensipte Bağdat'ta bir araya gelme konusunda anlaşıldığını, ancak henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi: "Döndüğümde, bir tarih belirlenecek."

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin siyasi danışmanı Fadi Şammari, salı günü Rudaw'a yaptığı açıklamada, Bağdat'ın arabulucu olarak çalışmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığını ve Suriye ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın Irak'ın "doğrudan" çıkarına olduğunu belirtti.

Şammari, "Bağdat, arabulucu rolünü üstlenmekten birçok açıdan faydalanıyor. Bunlar arasında bölgesel istikrarı artırmak ve bunun Irak'ın güvenlik ve ekonomik durumuna olumlu yansımaları bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmaya yönelik görüşlerini paylaştı.

Erdoğan, "Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşerek işin yol haritasını belirleyecek. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" dedi.