Haber3.com duyurmuştu! İmamoğlu ve Yavaş iddiası doğrulandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş teklifi iddiası doğru çıktı. Açıklama İYİ Parti'den geldi. Akşener Altılı Masa'ya geri dönüyor.

HABER3.COM ÖZEL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'dan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerdiği ortaya çıkmıştı.

Bugün ilk kez 13:00'da Haber3.com'un duyurduğu bu iddia saat 13.50 itibariyle İYİ Parti tarafından doğrulandı.

Haber3.com olarak Ankara kulislerinden duyurduğumuz özel haberimizde Akşener'in masadan kalkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüleri aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için yeni bir teklif sunarak zeytin dalı uzattığını açıklamıştık.

Altılı Masa'yı yeniden aynı masada toplayacak olan bu kulis iddiası bugün, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Beldiye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyareti sonrasında İYİ Parti tarafından doğrulandı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'e ziyareti sonrası CHP, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geleceği ve saat 14.00'te planlanan Millet İttifakı toplantısı , İyi Parti'deki görüşmeden beklenen haber nedeniyle 15.00'e ertelendi.

Bu gelişme sırasında İYİ Parti'deki 3'lü zirve biterken, Yavaş ve İmamoğlu görüşme sonrası "Milletimizin ayrılığa tahammülü yok" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, ''Bugün bu ziyaretmizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştirdik. Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.

Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve mileltimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAT ZORLU'DAN AÇIKLAMA

Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Her iki belediye başkanımıza cumhurbaşkanının yetkili icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi iletilmiştir. Genel başkanımız, sayın Kılıçdaroğlu'na da bu öneriyi iletecektir." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Parti sözcüsü Zorlu, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundan yeni bir öneri sunarak 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını istediğini belirterek, “Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Sayın Genel Başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yenir bir öneriyle millet ittifakına önerisini oluşturmuştur. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili, icracı 2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir, bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’na da Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekliyle devam edecektir” diye konuştu.

AKŞENER MASAYA YENİDEN OTURUYOR

İYİ Parti lideri Meral Akşener Millet İttifakı'nın bugünkü toplantısına katılacak. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının da kabul edildiği belirtiliyor.

İLK OLARAK HABER3.COM DUYURMUŞTU

Haber3.com'un Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre dün akşam sabaha kadar CHP ve İYİ Parti kurmayları arasında sürdürülen görüşmelerde CHP'den İYİ Parti'ye "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapalım" teklifi götürdü.

Haber3.com olarak gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz...

NE OLMUŞTU ?

İYİ Parti Genel Başkanı geçtiğimiz Cuma günü Altılı Masa’nın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini ancak bu önerisinin reddedildiğini belirterek masadan kalkmıştı. Akşener yaptığı açıklamada, “Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada Altılı Masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı” demişti.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, “Buna boyun eğmeyiz” diyerek, İmamoğlu ve Yavaş’a da “Millet sizi göreve çağırıyor” diye seslenmişti. Ancak hem Yavaş hem de İmamoğlu sosyal medyadan yaptıkları açıklamada bu çağrıyı karşılıksız bırakmıştı.