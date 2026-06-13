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Haber3.com yazdı, Türk Telekom harekete geçti: O mahallenin şebeke sorunu çözülüyor

Haber3.com yazdı, Türk Telekom harekete geçti: O mahallenin şebeke sorunu çözülüyor
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde vatandaşların minareye çıkarak telefonla konuşmak zorunda kaldığı altyapı krizi çözülüyor. Haber3.com Haber Merkezi'ne ulaşan Türk Telekom yetkilileri, sorunun çözüme kavuşturulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 200 nüfuslu kırsal Kargın Mahallesi'nde yaşanan ve vatandaşları acil durumlarda komşu köylere gitmek zorunda bırakan iletişim krizinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Haber3.com'un bölge halkının şebeke bulabilmek için çatı ve cami minarelerine çıkmak zorunda kaldığı mağduriyeti gündeme taşımasının ardından, yetkili kurumlardan beklenen somut adım geldi.

Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nden Haber3.com'a Özel Açıklama

Haber3.com'da yayımlanan haberin ardından Türk Telekom Genel Müdürlüğü yetkilileri, haber merkezimize ulaştı. Türk Telekom yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede, coğrafi koşullar ve altyapı eksikliği nedeniyle sinyal alınamayan bölgedeki aksaklıkların giderilmesi için resmi çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Ekiplerin en kısa sürede mahalledeki telefon ve internet şebekesi problemini kalıcı olarak çözeceği ve vatandaşların modern iletişim imkanlarına kavuşturulacağı vurgulandı.

Onlar için iletişim kurmak tam bir çile: ''Eşime ulaşamayınca sokaklarda arıyorum''Onlar için iletişim kurmak tam bir çile: ''Eşime ulaşamayınca sokaklarda arıyorum''Haber

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler eskişehir Odunpazarı türk telekom kargın mahallesi
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