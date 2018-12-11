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  3. 11 Aralık 2018 21:45

Haberi duyan oraya gitti ! Krizi fırsata çevirdiler

Marmaray'da yaşanan arıza nedeniyle oluşan yoğunluğu taksiciler fırsata çevirdi.

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Marmaray seferlerinin durduğunu ve istasyonlarda yoğunluğun yaşandığını duyan ticari taksiciler soluğu istasyonlarda aldı. Taksicilerin müşteri kapma yarışları adeta krizi fırsata çevirdiler, dedirtti.

Marmaray seferleri saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyal arızası nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Arızı nedeniyle istasyonlarda insan seli yaşandı. Yoğunluğu duyan taksiciler ise bulundukları noktalardan ayrılarak istasyonlara akın etti. Soluğu istasyonlarda alan taksiciler müşteri kapma yarışına girdi. Yaşanan teknik arızayı fırsata çeviren taksiciler adeta bayram yaşadı.

Marmaray'da arıza ! Seferler yapılamıyorMarmaray'da arıza ! Seferler yapılamıyor

Marmaray’ın çalışmadığını duyan ve Kazlıçeşme İstasyonu’na gelen taksici Tursun Topal, müşterilere yardımcı olmak için geldiklerini belirterek, “Marmaray çalışmıyor. Biz de buraya geldik, gelen müşterilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müşteriler şu anda mağdur zaten, ama yapacak bir şey yok” dedi.

İHA

marmaray , taksi , arıza
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