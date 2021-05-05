Devlet Bahçeli'nin Habertürk'ü boykot çağrısından sonra, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildiğini iddia edildi.

Gazeteciler.com'un haberine göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bu sabah Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.

Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

Devlet Bahçeli'den Habertürk'e boykot çağrısı



Bu açıklamanın ardından Bahçeli, "Habertürk izlemiyorum" paylaşımı yaptı.

Gazeteciler.com'un ulaştığı son dakika bilgisine göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, kovuldu.

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