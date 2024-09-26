Habertürk canlı yayınında suikast çağrısı

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Habertürk'te katıldığı programda Kurdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani'ye suikast düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Kurdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani için suikast çağrısında bulundu.



Pekin, Ankara ve Bağdat arasında 15 Ağustos'ta yapılan "güvenlik" anlaşmasına işaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmenin önemli olduğunu söyledi. Pekin, "Türkiye'nin Irak ile yaptığı anlaşma çok önemli bir anlaşma. Aynı şeyi bu tarafta da (Suriye) yapmamız gerekiyor. Efendim, Bafil Talabani şunu yapıyormuş. Devre dışı bırakırsın. Yani gerekirse suikast yaparsın."



Pekin, stüdyodan gelen uyarı üzerine "Siz yapmazsınız başkasına yaptırırsınız" ifadesini kullandı.