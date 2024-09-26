  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Habertürk canlı yayınında suikast çağrısı

Habertürk canlı yayınında suikast çağrısı

Habertürk canlı yayınında suikast çağrısı
Güncelleme:

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Habertürk'te katıldığı programda Kurdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani'ye suikast düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Kurdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani için suikast çağrısında bulundu.
 
Pekin, Ankara ve Bağdat arasında 15 Ağustos'ta yapılan "güvenlik" anlaşmasına işaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmenin önemli olduğunu söyledi. Pekin, "Türkiye'nin Irak ile yaptığı anlaşma çok önemli bir anlaşma. Aynı şeyi bu tarafta da (Suriye) yapmamız gerekiyor. Efendim, Bafil Talabani şunu yapıyormuş. Devre dışı bırakırsın. Yani gerekirse suikast yaparsın."
 
Pekin, stüdyodan gelen uyarı üzerine "Siz yapmazsınız başkasına yaptırırsınız" ifadesini kullandı.

Etiketler ismail hakkı pekin canlı yayın suikast suikast çağrısı Kürdistan Yurtseverler Birliği YNK Bafil Talabani
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ajda Pekkan saniyede 208 bin TL'lik kazancıyla dudak uçuklattı Ajda Pekkan saniyede 208 bin TL'lik kazancıyla dudak uçuklattı Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Meta'nın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion ortaya çıktı Meta'nın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion ortaya çıktı Hülya Avşar ''Kerimcan hoş geldin'' dedi, Kemal Doğulu'nun tepkisi olay oldu Hülya Avşar ''Kerimcan hoş geldin'' dedi, Kemal Doğulu'nun tepkisi olay oldu UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Volkswagen'de büyük kriz: Dev grev başlıyor Volkswagen'de büyük kriz: Dev grev başlıyor Bu verileri Twitter asla açıklamamıştı; Elon Musk'ın X'i açıkladı Bu verileri Twitter asla açıklamamıştı; Elon Musk'ın X'i açıkladı
UEFA ülke puanı sıralaması değişti UEFA ülke puanı sıralaması değişti RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Ay'ın ardından ikinci bir uydumuz daha oluyor Ay'ın ardından ikinci bir uydumuz daha oluyor Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Benzinin ardından motorine de zam Benzinin ardından motorine de zam