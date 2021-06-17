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  3. Veyis Ateş'ten beklenen açıklama geldi

Habertürk sunucusu Veyis Ateş istifa etti

Habertürk sunucusu Veyis Ateş istifa etti

SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddiasıyla gündeme gelen Habertürk sunucusu Veyis Ateş, istifa etti.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini öne sürmüştü. 

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi.

"YIPRANMAMAK İÇİN İSTİFAYI TERCİH EDİYORUM"

Sözcü'ye konuşan Kenan Tekdağ, “Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum dedi" ifadelerini kullandı.

Kenan Tekdağ, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Avro istediği iddia edilen Veyis Ateş’in istifasını kabul etti. Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti.

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Sözcü

Etiketler veyis ateş sedat peker sezgin baran korkmaz
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