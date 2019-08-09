Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'ya: ''Edepsiz çirkef''

Eski milletvekili AKP'li Burhan Kuzu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Doç.Dr.Necip Hablemitoğlu,Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası kitabında ”Bergama’da altın aramasına direnen köylüler ve onlara destek çıkan sözde çevreciler aslında bir Alman komplosunun parçasıdır.Almanya rekabet kaygısıyla Türkiye’nin altın çıkarmasını istemiyor”dedi ve öldürüldü" dedi.

Necip Habelmitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Kuzu'nun bu mesajından alıntı yaparak şu açıklamayı yaptı: "Burhancım, #NecipHablemitoğlu 18 Aralık 2002 yılında Ankara’da ödürüldü. Senin partinin ilk iktidar döneminde. Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer. Edepsiz çirkef...Ne ucuz, basit, avam bir döneme düştük be... Ahlaksızlar, edepsizler #15Temmuz olmasaydı #NecipHablemitoğlu soruşturma dosyasına ulaşamıyorduk. 14 yıl sonra ilk defa savcı gördük, dosyanın içi boşaltılmıştı. Bi de utanmadan altın diyor vırt diyor zırt diyor. Allah belanı versin..."