Habur Sınır Kapısı'nda memurlara saldırı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir kişi, 2 kadın gümrük muhafaza memurlarına hakaret edip saldırı girişiminde bulundu.

Habur Sınır Kapısı’nda 2 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen olayda, "karınca" olarak tabir edilen ve gümrük sahasında izinsiz iş takibi yaparak menfaat temin etmeye çalışan bir kişi, sahaya yetkisiz şekilde girmeye çalıştı. Gümrük sahasına girmesine engel olmak isteyen iki kadın muhafaza memuruna, şahıs önce hakaret etti, ardından ise saldırı girişiminde bulundu.



Olayın ardından saldırgan, Habur Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ile gümrük personeli tarafından yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi. Şahsın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

İHA