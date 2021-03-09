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Hac ve umre için Diyanet'ten beklenen açıklama

Hac ve umre için Diyanet'ten beklenen açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir" denildi.

 

Etiketler diyanet hac umre aday kura kayıt kura hakları kayıt hakları
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