SON DAKİKA
ANTALYA SERBEST BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI; PATLAMA RİSKİ VAR !
Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması: Yeni dönem başladı !
Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması: Yeni dönem başladı !
Milyonlarca emekliye büyük müjde: Yeni zam yolda !
Milyonlarca emekliye büyük müjde: Yeni zam yolda !
Emlakçı ücretlerinde flaş gelişme: Emlak sektörüne büyük düzenleme !
Emlakçı ücretlerinde flaş gelişme: Emlak sektörüne büyük düzenleme !
NASA'dan insanlığın hayatını değiştirecek buluş
NASA'dan insanlığın hayatını değiştirecek buluş
Aman dikkat ! Başvuru için 23:59'a kadar vaktiniz var
Aman dikkat ! Başvuru için 23:59'a kadar vaktiniz var
Popüler ''flört uygulaması''nda büyük skandal !
Popüler ''flört uygulaması''nda büyük skandal !
Yargıda sürpriz karar ! 17 aydan 12 aya indirildi
Yargıda sürpriz karar ! 17 aydan 12 aya indirildi
Türkiye'nin korkutan Hepatit B gerçeği: Haberimiz yok !
Türkiye'nin korkutan Hepatit B gerçeği: Haberimiz yok !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Nisan 2018 09:30

Hacettepe Üniversitesi'nde 100 milyon dolarlık yolsuzluk

Hacettepe Üniversitesi’ne yönelik FETÖ soruşturmasından 100 milyon dolarlık yolsuzluk çıktı.

Hacettepe Üniversitesi'nde 100 milyon dolarlık yolsuzluk
A+ A-

Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında FETÖ'ye de finans aktarılması için kamunun toplamda 100 milyon dolarlık zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun'un koordinesinde yürütülen soruşturmada 25 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü Murat Tuncer ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Delibaş’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yaptığı usulsüz para aktarımları ve hisse devirleri bir bir tespit edildi.

Savcılığın tespitlerine göre Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye ait Klinik A.Ş.’nin hisseleri 12 Mayıs 2014'te 3 milyon liraya Renkyol Ticaret A.Ş.’ye devredildi.

Sadece 3 gün sonra ise 26 milyon 300 bin liraya Akfen'e satılarak Hacettepe Teknokent A.Ş. zarara uğratıldı. Ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un da soruşturmanın şüphelilerinden işadamı Tolga Erpolat ile bağlantılı olduğu, Erpolat'a emniyet ayağında hakkındaki soruşturma ve şikayetlerde koruma sağladığı belirlendi.

Cihangir Ulusoy'un korumasındaki işadamı Erpolat’ın Hacettepe Teknokent'te kendine yakın kişileri işe aldırarak kadrolaştığı ve Teknokent’ten iş alarak zarara uğrattığı da savcılığın ulaştığı bilgiler arasında.

Habertürk

hacettepe üniversitesi , fetö , yolsuzluk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM