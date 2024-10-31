Hacı adayları dikkat: 2025 yılı hac kuraları çekiliyor
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2025 yılı hac kuraları bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilecek.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura bugün 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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