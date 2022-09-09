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  3. Hadise'den 'hamilelik'' iddialarına yanıt

Hadise'den 'hamilelik'' iddialarına yanıt

Hadise'den 'hamilelik'' iddialarına yanıt

Dört ay önce evlenen Hadise için ''hamile'' iddiaları gündeme gelmişti. Hadise'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Hadise'nin evi terk ettiği ve eşi Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığı iddiası günlerdir gündemde. İkilinin birlikte görüntülenmemesi, alyanslarını takmamaları ve Hadise'nin sahnede şarkı söylerken ağlaması iddiaları güçlendirdi. Yeni bir iddia da Bircan Bali'den geldi.

Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada ''Kesin bilgi Hadise 3.5 aylık hamile'' dedi.

"HAMİLELİĞİ SONLANDI MI?"
Bali açıklamasında "Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" dedi.

HADİSE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Hadise iddialar sonrası "Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum” açıklamasını yaptı.

Hadis açıklamasında "Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim" dedi.

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