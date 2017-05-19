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  3. 19 Mayıs 2017 12:08

''Hafriyat terörü'' için harekete geçildi

Ülke genelinde hafriyat kamyonu ve beton mikseri gibi ağır yük taşıyan araçlara yönelik aynı gün yapılan eş zamanlı denetimlerde, 3 bin 580 sürücüye 1 milyon 430 bin 489 lira para cezası kesildi

''Hafriyat terörü'' için harekete geçildi
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Şehir içi ve şehirler arası karayollarında hafriyat kamyonu ve beton mikseri gibi ağır yük taşıyan araçlara yönelik 11 Mayıs tarihinde 81 ilde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi. Günübirlik denetimlere, bin 398 ekipte görevli 2 bin 575 personel katıldı.

Uygulamalarda, 30 bin 581 araç kontrol edilerek eksiklik ve trafik kuralı ihlali görülen toplam 3 bin 580 sürücüye 1 milyon 430 bin 489 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 421 araç trafikten menedilirken 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Denetimlerde, 792 araç sürücüsüne muayenelerini zamanında yaptırmamaktan, 562'sine zorunlu olduğu halde araçlarında takograf bulundurmamaktan veya bunları kullanmamaktan, 357'sine hız sınırlarına uymamaktan, 282'sine kırmızı ışık ve trafik işaret levhalarına uymamamaktan ceza kesildi. Sürücülerin 160'ına zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan, 118'ine tescil belgesini ve plakalarını uygun durumda bulundurmamaktan, 73'üne lastik ve ışık donanımlarının mevzuatta belirtilen şartlara uygun olmamasından, 7'sine şerit ihlalinden, bin 229'una ise diğer kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, sürücüleri herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, denetimlerin sürekli olacağını bildirdi.

AA

kamyan , hafriyat , ceza , denetim , yük