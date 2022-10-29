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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim hava raporunu paylaştı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağış, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ise kar yağışı beklendiği bildirildi. Pazar günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Etiketler meteoroloji hava durumu
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