Hafta sonu için plan yapanlara kötü haber! Sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye'yi yazı getirmeyen yağışlar hafta sonunda da devam edecek. AFAD'dan 6 il için sel ve su baskını uyarısı geldi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AFAD'dan 6 il için sel ve su baskını uyarısı geldi.

"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor" açıklamasında bulunan AFAD, "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasını yaptı.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















