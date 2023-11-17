Hafta sonu planı olanlar dikkat! Fırtına kapıda

Meteoroloji, Marmara bölgesinde hafta sonu kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. İzmir'de de yarından itibaren fırtına beklediği, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İZMİR İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Cumartesi ilk saatlerden itibaren İzmir merkez ve kıyı ilçelerinde rüzgarın güney-güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), sabah saatlerinden itibaren kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğuanadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmaranın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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DHA