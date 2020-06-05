Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 48 saatte geldi, gitti!

Nisan ayında başlanan aralıklı sokağa çıkma yasağı uygulamasında bu hafta ilginç gelişmeler yaşandı. Önce yasaklara devam edilmeyeceği bildirilirken bu açıklamadan bir gün sonra yasak ilan edildi.

İşte son 48 saatte sokağa çıkma yasağı hakkındaki birbiriyle çelişen açıklamalar ve nedenleri:

SAĞLIK BAKANI: ÖYLE BİR DÜŞÜNCE YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasına değindi. Koca, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok" dedi.

Koca'nın sözleri şu şekilde:

Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız bir durumdu. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. Ama il bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa gerektiğinde o anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nun böyle bir önerisi oldu. Şu anda uygulanma noktasında bir önerisi olmadı. Gerektiğinde iller bazında gündeme gelebilir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GECE YARISI YASAK İLANI

Bakan Koca’nın bu açıklamasından bir gün sonra, 5 Haziran gününün ilk saatlerinde İçişleri Bakanlığı, 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde bugün saat 24.00 ile 7 Haziran saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı” bildirildi.

ERDOĞAN: YASAĞI KALDIRDIM

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, sokağa çıkma yasağının uygulanacağına yönelik İçişleri Bakanlığı açıklamasının üzerinden 12 saat dahi geçmeden yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, yasağı kaldırdığını söyledi.

Erdoğan, konu hakkında Twitter hesabından açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım.



YASAĞIN NEDENİ VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı ve Erdoğan’ın iptal ettiği sokağa çıkma yasağının nedeni ise vaka sayısında görülen artış. Konu, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap tarafınan dile getirildi, Erdoğan’ın mesajlarında da vaka sayısındaki artış durumu kabul edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, katıldığı bir canlı yayındaki değerlendirmesinde, tekrar konulma kararı alınan yasakla ilgili şunları söyledi:

İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi’nden birkaç şehir de var. Ankara’da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Twetter’dan yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının nedeninin vakalardaki artış durumu olduğunu doğruladı.

Erdoğan, şunları ifade etti:

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.