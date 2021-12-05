Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.
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