  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen iller

Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen iller

Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

Etiketler vaka korona vaka haritası haftalık vaka haritası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Vicdansız'' ev sahiplerinden kirada şimdi de ''ara zam'' oyunu
''Alişan ile Buse Varol boşanıyor'' iddialarını güçlendirecek fotoğraf!
Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle yine sınırları zorladı
BMW sahiplerini kızdıracak araştırma!
Netflix'ten La Casa de Papel hayranlarına büyük müjde
Makatından tanksavar mermisi çıktı!
İstanbul'da 2 genç kıza toplu tecavüz iddiası
Trabzonspor'da Ağaoğlu yeniden başkan seçildi
Kargoculardan 2,3 milyon euroluk büyük tuzak!
Yayına çıkmamıştı... Fulya Öztürk’ten kötü haber