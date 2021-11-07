Haftalık vaka haritasına göre en çok vaka görülen iller belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen illeri açıkladı.
Fahrettin Koca: 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.
Haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu.
23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir. pic.twitter.com/X4vjiu7AC8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021
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