Haftalık vaka haritasına göre en çok vaka görülen iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen illeri açıkladı.

Fahrettin Koca: 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.

Haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu.