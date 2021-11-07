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Haftalık vaka haritasına göre en çok vaka görülen iller belli oldu

Haftalık vaka haritasına göre en çok vaka görülen iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen illeri açıkladı.

Fahrettin Koca: 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.

Haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu.

Etiketler vaka korona koronavirüs
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