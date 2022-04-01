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Haftanın son işlem gününde, altın, Dolar ve Euro yine zirvede

Haftanın son işlem gününde, altın, Dolar ve Euro yine zirvede

Piyasalar haftanın son, Nisan ayının ilk gününde yine kritik seviyelerde... İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Pazartesi günü açıklayacağı Mart ayı enflasyon rakamları öncesinde piyasalar 2022'nin dördüncü ayına da zirvede giriyor. Bir yandan iç ve dış ekonomik veriler diğer yandan Türkiye'nin burnunun dibindeki Rusya - Ukrayna savaşının gölgesindeki piyasalarda hem döviz hem de emtianın kritik seviyedeki seyri sürüyor.

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin iyimserliğin doları diğer para birimleri karşısında baskılamaya devam ettiğini ifade ederek, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

İşte para piyasalarında son durum....

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,45 TL'den başlayan Dolar 14,67 TL'den, Euro 16,24 TL'den, Sterlin ise 19,29 TL'den işlem görüyor. 

Altın ve gümüş

Onsu 1.935 dolar olan altında, gram altın 912/913çeyrek altın 1.468/1.469, Cumhuriyet altını ise 6.640/6.041 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,70 TL'den fiyatlanıyor.

Altın piyasası son zamanlarda önemli bir oynaklık görse de, bazı analistler değerli metalden vazgeçmeye hazır değiller. Birçok analist, Doğu Avrupa'daki çatışmanın ötesine bakıldığında altının dünya çapında enflasyon baskıları artmaya devam ederken portföy çeşitlendiricisi olarak önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 44 bin 792, Ethereum 3 bin 260 dolardan işlem görüyor.  

Petrol fiyatları

 Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 105 dolar seviyesinin altına indi. Spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine gerilerken petrol fiyatlarıdnaki düşüşün nedeni ABD'den geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle uçuşa geçen petrol fiyatları ABD'nin hamlesiyle geri çekilmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için düğmeye bastı. Biden, "Stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay için günde 1 milyon varilin, 180 milyon varilin üzerinde petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" dedi. 

ABD'nin hamlesinin ardından brent petrol fiyatları düşüşe geçti. 1 Nisan 2022 brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi. 

 

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