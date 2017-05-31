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  3. 31 Mayıs 2017 08:13

Hain talimatı veren darbeci için özel ekip kuruldu

Darbe girişiminde vatandaşların üzerine ateş açılması emrini veren Albay Uzay Şahin'in yakalanması için 6 kişilik özel ekip kuruldu.

Hain talimatı veren darbeci için özel ekip kuruldu
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Darbe girişimi sırasında, 'yurtta sulh grubu'ndan vatandaşların üzerine ateş açılması talimatını ve SABAH, ATV, A Haber'in de bulunduğu yayın organlarının vurulması emrini veren FETÖ'cü Albay Uzay Şahin'in yakalanması için 6 kişilik özel ekip kuruldu.

Sabah'tan Sırıberk Arslan'ın haberine göre; Özel ekip, Şahin'in 12 Temmuz'dan 16 Temmuz öğle saatlerine kadar ne yaptığına dair 96 saatlik bir kronolojisini çıkardı. Kahramanmaraş 5.Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Şahin, Ankara'da darbe planlaması toplantılarına katıldıktan sonra, İstanbul'a geçerek, darbenin yönetim ayağında görev aldı. 1.Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın rehin alınması talimatını verdi.

Sabah

sivil , darbe , 15 temmuz , albay , fetö