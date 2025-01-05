Hainlere bir darbe daha: 36 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek” denildi.