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  3. 21 Nisan 2018 10:22

Hainlerin beyin takımı çökertildi

Terör örgütünün beyin takımına ağır darbe takımındaki 89 terörist etkisiz hale getirildi.

Hainlerin beyin takımı çökertildi
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İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yer alan, terör örgütünün beyin takımındaki 89 terörist, 16 ay içinde etkisiz hale getirildi

Kış aylarının yumuşak geçmesi nedeniyle terörle mücadele operasyonları kesintiye uğramadan sürdürüldü. Kandil'in eylem için görevlendirdiği örgütün beyin takımına yönelik seri "iç güvenlik operasyonları" ile 89 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. "Beyin takımına" ağır darbe vurulurken bu 16 ayda kırmızı listeden 1, mavi listeden 3, yeşil listeden 3, turuncu listeden 2 ve gri listeden 13 terörist de yakalandı.

4 milyon ödüllü kırmızı liste:

 PKK'nın kadın yapılanması olarak bilinen YJA Star'ın başında bulunan Hülya Eroğlu, Şırnak-Dereler bölgesinde,
 Sözde Erzurum saha sorumlusu Kemal Garzan kod adlı Medeni Sayılgan Tunceli'de,
 Sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı Hakurk-Kani Rash bölgesinde öldürüldü.

1.5 milyon ödüllü mavi liste

 Sözde Mardin Eyaleti Sorumlusu Salih Kaplan Mardin'de,  Gap-Rıha Sorumlusu Şerif Başboğa Mardin'de,
 Ferhat kod adlı Necmettin Kutum Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda öldürüldü.

1 milyon ödüllü yeşil liste:

 İstanbul Halkalı'da 2010'da babasıyla bindiği askeri aracın bombalı saldırıya uğraması sonucu 17 yaşında şehit olan Buse Sarıyağ'ın katili Hakan Kızıl Diyarbakır'da,
 Sözde Amanos Saha Adıyaman Açılım Grubu Sorumlusu Veli Temirci Adıyaman'da,
 Sözde Şenkaya-Göle Grup Sorumlusu Zeynal Leblebici Erzurum'da,
 Amed Eyalet Yürütmesi Sorumlusu Şahabettin Çorak Bingöl'de,
 Garzan Eyaleti Hizan Alan Sorumlusu Ali Ülaş Bitlis'te,
 Doğan Semsûr kod adlı terörist Hasan Erdoğan Afrin'de ölü olarak ele geçirildi.

Sabah

terör , operasyon , terörist , mehmetçik , pkk
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