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  3. 31 Ağustos 2019 17:25

Hainlerin tuzakları böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklı çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Bakanlık o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Hainlerin tuzakları böyle imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi.'' denildi.

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