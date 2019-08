Hair of Istanbul Türkiye’de Hizmet Vermeye Başladı

Her geçen gün daha popüler olan saç ekimi tedavisinin merkezi olan ülkemizdeki saç ekim klinikleri, A.B.D. ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadan talep ve ilgi görmekte. Bu büyük talep karşısında en iyi hizmeti sunarak kaliteyi artırıp, ilginin sürekliliğini sağlamak için sağlık klinikleri kendi bünyelerinde her gün yenilikler ve iyileştirmeler yapıyor. Bunun en iyi örneklerinden birisi de yurtdışından bir çok ünlünün ülkemize saç ekimi için gelmesine sebep olan, günlük operasyon sayılarını sabit tutup hastalarına ameliyatlarını büyük bir titizlikle yürüten ve son olarak İngiltere’de ünlü İrlanda’lı model Jeremy McConnell’ın direktörü olduğu bir şube açarak gündeme gelen, Hair of Istanbul.

Şirket yöneticilerinin basına yaptığı açıklamaya göre Hair of Istanbul, hizmet portföyüne İngiltere Amerika ve Brezilya’nın yanında, ülkemiz hastalarına da yer vermeye başladıklarını duyurdu. Yapılan cerrahi operasyonlarda %98 oranında başarılarının olduklarını kaydeden şirketin CEO’su M. Fatih Akdemir, Türkiye’deki saç ekimi olmak isteyen kişilerden büyük talep aldıklarını buna karşın kayıtsız kalmak istemeyip artık ülkemiz vatandaşlarına da hizmetlerinden yararlanma imkanı tanıdıklarını kaydetti.

FUE yönteminin başarılı uygulayıcılarından olan firma önümüzdeki günlerde yapacağı diğer yeniliklerle adından daha fazla söz ettireceğe benziyor.