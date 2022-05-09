  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için harekete geçildi

Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için harekete geçildi

Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için harekete geçildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için bu ülkede kriz masası kurulduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için bu ülkede kriz masası kurulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haiti'de içinde 8 Türk vatandaşının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılması olayına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Takip ediyoruz. Bir kriz masası kurdular Haiti'de şu anda." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kabine toplantısı nedeniyle Haitili mevkidaşıyla görüşemese de mesaj gönderdiğini belirterek, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi'nin hem Haiti İçişleri Bakanı hem de Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin Port-au-Prince Fahri Konsolosu'nun da gelişmeleri takip ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz oraya (Haiti) akredite. Yani en kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söylediler. Takip ediyoruz." dedi.

Kaçırma nedeni olarak fidye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı.

 

Etiketler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Haiti'de kaçırılan Türk vatandaşları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni madeni para geliyor: ''Haziran'da piyasada olacak''
Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'yu kızdıracak sözler: ''Anneciğim diye dolaşıyordu''
Ebrar Karakurt - İrem Tuncer aşkı sosyal medyayı karıştırdı
Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı
Kabus gibi! 15 iş yeri alevlere teslim oldu
Kayıp Atlantis'in izleri mi? Okyanusun dibinde şaşırtan keşif: ''İnsanlık bunu görmeli''
Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü için rakam veremedi
Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu yaşamını yitirdi
Bedava olunca duyan kuyruğa girdi! 1 saatte tükendi
Depoları fulleyin! Benzine dev zam geliyor