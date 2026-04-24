  3. HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı! Kutlamaların adresi belli oldu

HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı! Kutlamaların adresi belli oldu

HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı! Kutlamaların adresi belli oldu
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının Bursa'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanlığı’nda sendika üyeleriyle bir araya gelen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs’ta yapılacak kutlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Mayıs’ın yalnızca bir kutlama değil, emekçilerin taleplerini dile getirdiği önemli bir mücadele günü olduğunu belirten Arslan, HAK-İŞ’in uzun yıllardır 1 Mayıs’ın ruhuna uygun, barışçıl ve kapsayıcı etkinlikler düzenlediğini söyledi. Arslan, "Bütün dünya emekçileri her yıl 1 Mayıs’ta farklı görüşler, farklı bakış açılarından yola çıkarak 1 Mayıs etkinliklerini dünyada gerçekleştiriyor. HAK-İŞ bu konuda 1 Mayıs’ın aslına ve ruhuna uygun şekilde kutlanması için büyük çaba sarf etmiştir. Bu çabalarımız da meyvesini vermiştir. Dünyadaki 1 Mayıs etkinliklerini yakından takip ediyoruz. 1 Mayıs aslında haklarımızı elimizden alanlara karşı haklarımızı savunma, haklarımızı daha ilerletme, var olan sorunlarımızı yüksek sesle kamuoyuyla paylaşma ve taleplerimizi sıralama günüdür" dedi.

Türkiye’de geçmişte 1 Mayıs’ın kaos ve çatışma görüntüleriyle anıldığını ancak HAK-İŞ’in bu algının değişmesi için önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Arslan, 2012’den itibaren Türkiye’nin tüm meydanlarını 1 Mayıs alanı olarak gördüklerini söyledi. Arslan, "1 Mayıs’ta kaos, kavga, çatışma, kriz ve gerginlik olmadı. Ülkenin değişik illerinden sabah erken saatlerde yola çıkarak 1 Mayıs etkinliklerinde halay çekerek, türkü söyleyerek, Mehter Marşı’yla, Kur’an-ı Kerim’le, dualarla ve birlik beraberliğimizi haykırdığımız görüntülerle 1 Mayıs etkinlikleri yaklaşık 15 yıldır bu çizgide devam ediyor. Bu çizginin ülkemiz açısından çok kıymetli olduğunu biliyorum. Ülkemizin yeterince sorunları var. Yeni sorunlar üretmek yerine sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu.

HAK-İŞ’in Türkiye’nin birçok ilinde bugüne kadar barışçıl 1 Mayıs etkinlikleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Arslan, bu yıl Bursa’nın ev sahipliğinde önemli bir buluşmaya imza atacaklarını kaydetti. Arslan, "Bursa bir emek şehri. Özellikle Marmara Bölgesi’ndeki kardeşlerimiz, emekçiler, emekçi kardeşlerimizle beraber Bursa emekçileriyle buluşacağız ve Gökdere Meydanı’nda barışçıl bir 1 Mayıs’ı, halayların çekildiği, türkülerin söylendiği, duaların yapıldığı, Kur’an okunduğu, mehterlerin eşlik ettiği, kardeşlik hukukuyla birbirleriyle kucaklaşılan coşkulu ve heyecanlı bir 1 Mayıs’ı Bursa’ya armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm emekçileri 1 Mayıs’ta Gökdere Meydanı’na davet eden Arslan, sendikalı-sendikasız tüm çalışanların bu buluşmada yer almasını istediklerini söyledi. Arslan, "Hangi sendikaya üye olursa olsun, sendikalı olsun olmasın bütün emekçileri HAK-İŞ’in bu Gökdere Meydanı’ndaki barışçıl, kucaklayıcı birlik beraberliğimizi yüksek sesle konuşacağımız, taleplerimizi ortaya koyacağımız, eleştirilerimizi yapacağımız, beklentilerimizi ortaya koyacağımız 1 Mayıs’a davet ediyoruz. İnanıyorum ki, Bursa halkı ve Bursa emekçileri bu çağrımıza cevap verecektir" dedi.

Bursa’daki sendikaların il başkanlığı önünde toplanarak kortej halinde Gökdere Meydanı’na yürüyeceğini açıklayan Arslan, bunun Bursa teşkilatlarının 1 Mayıs’a verdiği önemi de göstereceğini söyledi. Mitingin Bursa ekonomisine de katkı sunacağını ifade eden Arslan, şehir dışından gelecek binlerce katılımcının esnafı da memnun edeceğini belirtti. Arslan, "Bursa’ya aynı zamanda büyük bir katkı olacak. Gelen binlerce arkadaşımız Bursa esnafını da mutlu ediyor. Bütün restoranlarda rezervasyonlar yapılmıştır. Bursa’nın damak tadını bilen arkadaşlarımız Bursa’ya gelmek, alışveriş yapmak istiyor. Bu da şehre ciddi bir hareketlilik getiriyor" diye konuştu.

Geçen yıl Rize’de düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde esnafın teşekkür ettiğini hatırlatan Arslan, Bursa’da da benzer bir atmosfer oluşacağını ifade ederek, "İnşallah hava şartları da uygun olur. Biz Gökdere Meydanı’nda saat 11.00’de mitingimizi başlatmış olacağız. Türkiye’ye ve dünyaya mesajlarımızı Gökdere Meydanı’ndan vereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantıya katılan sendika temsilcileriyle sohbet ederek onların sorularını cevapladı.

İHA

Etiketler HAK-İŞ 1 mayıs kutlamaları bursa
