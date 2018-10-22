ABD ile Türkiye arasındaki krize yol açan rahip Brunson'un tahliye edilmesi ve ülkesine dönmesinin ardından ABD'de halen tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla'nın da Türkiye'ye döneceği iddia edildi.

Söz konusu iddiaları değerlendiren gazeteci Zeynep Gürcanlı Sözcü gazetesindeki köşe yazısında Hakan Atilla'nın tahliyesi için 25 Temmuz'u işaret etti.

Gürcanlı, "Hakan Atilla 25 Temmuz'da serbest" başlığıyla kaleme aldığı bugünkü yazısında, Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönebilmesi için, üst mahkemeye yapılan başvurunun geri çekilmesi gerektiğini belirttii.

Zeynep Gürcanlı, ayrıca Hakan Atilla'nın hapis cezasının 25 Temmuz'da biteceğine dikkat çekerek "Hakan Atilla 25 Temmuz'da serbest" dedi.