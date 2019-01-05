Hakan Atilla yeniden yargılanacak mı ?

Dün Hakan Atilla’nın avukatlarının mahkemeye yaptığı başvuruda yer alan gerekçelerde dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Temyiz mahkemesine sunulan gerekçeler arasında, Zarrab’ın İran’da kara para aklamak için kurduğu suç çetesinin yaptığı uluslararası finans işlemleriyle Halkbank’ın ve Hakan Atilla’nın doğrudan bir bağlantıları olmadığı savunuldu. Savcılığın, İran’a yaptırımları delmek için uluslararası işlemlerde Amerikan parası ve ABD finans kuruluşlarının kullanıldığı iddiasına da, Zarrab’ın gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerde Halkbank’ın asla dolar kullanmadığı kaydedildi. Halkbank’tan yapılan işlemlerde sadece Türk parası ve Euro kullanıldığı belirtildi.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre başvuruda, Zarrab’ın Halkbank’tan çektiği paraları daha sonra dolara çevirerek uluslararası işlemleri yaptığı belirtildi. Hakan Atilla’nın, Halkbank’tan çektiği paraları daha sonra dolara çevirerek ambargoyu delen Zarrab’ın yaptığı bu işlemleri doğal olarak bilmeyeceği kaydedildi.

“HALKBANK TÜRK PARASI VE EURO KULLANDI ASLA DOLAR KULLANMADI”

Avukatlar, savcılığın temyiz mahkemesine yaptığı son başvuruda, Halkbank’ın da Rıza Sarraf’ın kurduğu suç örgütünün parçası olması iddiasını, “Halkbank’ın gerçekleştirdiği finansal işlemlerde Türk parası veya Euro kullanıldı asla Amerikan doları kullanılmadı” diye yanıtladı.

Halkbank’tan Zarrab ve şirketleri aracılığıyla çekilen paralarla yapılan uluslararası finansal işlemlerde hem bankanın hem de Hakan Atilla’nın bir aracılığı olmadığı öne sürüldü.

Zarrab’ın tanıklığı sırasında mahkemede sarf ettiği, “Uluslararası ödemeleri ben yaptım” ifadesine de dilekçede yer verildi.

Atilla’nın, suçlu bulunmasını gerektiren herhangi bir uluslararası ödemeyle ilgisi olmadığı belirtildi. Dilekçede, “Atilla’nın, uluslararası finans işlemlerine doğrudan bağlantısı olduğuyla ilgili hiçbir somut kanıt yoktur. Atilla'nın, herhangi bir uluslararası ödemenin ABD doları cinsinden veya Amerikan bankaları aracılığıyla yapılacağına yönelik de bir kanıt yoktur. Genelde uluslararası işlemlerde Amerikan Doları kabul görse de ülke hükümetleri bu işlemleri Euro veya başka paralar aracılığıyla yapabilir” dendi.

“SAVCILIK JÜRİ ÜYELERİNİ YETERİNCE DOĞRU BİLGİLENDİRMEDİ”

Atilla’nın yargılanma sürecinde, savcılığın jüri üyelerine yeterince doğru bilgi vermediği savunularak, “Savcılık, Atilla'nın bazı uluslararası ödemelerin ABD bankaları aracılığıyla yapabileceğini öne sürdüğü bir şüphenin dışında, jüri üyelerine bu şüphelerini kanıtlayacak ek deliller sunmak zorundaydı. Savcılık bunu böyle yapmadı” ifadeleri dilekçede yer aldı.

Avukatları Victor Rocco ve John Elwood, bir üst mahkemeye yaptıkları son başvuruda, Hakan Atilla’nın savunma hakkını tam olarak kullanmadığını da öne sürdüler. Temyiz mahkemesinden, Atilla’nın hakkında verilen 32 aylık mahkûmiyet kararını bozmasını ya da müvekkillerinin adil bir şekilde yeniden yargılanmasını talep ettiler.

New York Güney Bölgesi Savcılığı, geçen ay temyiz mahkemesine yaptığı başvuruda, Hakan Atilla’nın daha fazla ceza alması için yaptığı başvuruyu geri çekmişti. Atilla’nın avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçe, geçen ay savcılığın temyiz mahkemesine yaptığı başvuruya cevaben yapıldı. Temyizde davası süren Hakan Atilla’nın 25 Temmuz’da 32 aylık hapis cezasını tamamlayıp serbest bırakılması bekleniyor.