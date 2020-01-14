Hakan Fidan Esad'ın istihbaratçısıyla masaya oturdu

Moskova’da düzenlenen (Suriye-Rusya-Türkiye) 3’lü toplantıda Suriye tarafı, Türk tarafından Suriye’nin egemenliği, toprak ve halk olarak istiklali ve toprak birliğine tam bağlılığı ve Suriye topraklarından derhal ve tam olarak çekilme talebinde bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük Moskova'da görüştü. Temas, uzun süredir Suriye'deki iç savaşın zıt kutuplarında yer alan Şam ve Ankara arasındaki ilk resmi boyuttaki görüşme oldu.

TÜRK ASKERLERİN ÇEKİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Suriye resmi devlet ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye İstihbaratının başı Ali Memlük ile temsil olunan Suriye tarafı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği Türk tarafına bir çağrıda bulundu. Söz konusu çağrıda, Suriye Türkiye'den; İdlib konusunda Soçi ittifakı gereğince, özellikle de bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırarak, Halep-Lazkiye ve Halep–Hama yollarını açma bağlamında, yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunluluğuna işaret etti.

Ali Memlük, Fidan'a "Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini" söyledi ve Türk askerlerinin ülkeden çekilmesi çağrısında bulundu.

Ali Memlük ayrıca, Suriye Devleti’nin, Suriye’nin İdlib bölgesinin tamamını, Suriyeli vatandaşların güven ve huzurunu garanti edecek şekilde kurtarma azim ve ısrarına vurgu yaptı.



Öte yandan, Reuters'ın SANA'ya ve bir üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise, Fidan ve mevkidaşı İdlib'deki ateşkesi ve Suriye'deki Kürt unsurlara karşı işbirliğini de görüştü.

Üst düzey Türk kaynağa göre görüşmede, "YPG'ye karşı iki ülkenin beraber çalışması" gündeme geldi.

Ayrıca toplantıya bazı Rus yetkililer de katıldı.