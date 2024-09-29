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Hakan Fidan'dan Hizbullah açıklaması

Hakan Fidan'dan Hizbullah açıklaması
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail bombardımanında öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'den dönen Dışışleri Bakanı Hakan Fidan, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Türkiye açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması büyük etki yarattığını ve konuşmanın büyük bir kısmı Filistin meselesine ayrıldığının altını çizen Fidan, Gazze meselesinin Birleşmiş Milletler sisteminin ve uluslararası toplumun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdiğini söyledi. Fidan, BM'nin küresel adaletsizlikleri çözme konusunda başarısız olduğunu vurguladı.

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Fidan, ABD'nin İsrail'e "dur" demek konusunda başarısız olduğu, Siyonizm'in Amerikan siyasetinde kök saldığı ve ABD'nin gücünün İsrail'in hizmetinde olmasının rahatsızlık yarattığı belirtti. Fidan şunları söyledi:

"İsrail durdurulmazsa savaşı başka yerlere taşıyacağını daha önce birçok defa ifade ettik. Bir sene önce ne söylediysek maalesef onlar yaşanıyor. Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var.

Hizbullah'a yönelik operasyonlar arttırılmış durumda. Anlaşılan o ki bu saldırılara çok uzun zamandır hazırlanıyorlardı. Nasrallah bölge için önemli bir faktördü. Hem İran için hem Hizbullah için büyük bir kayıp oldu. Daha önceki görüşmemizde Hizbullah'ın büyük bir çatışmaya girmeyeceği düşüncesindeydim. İsrail Lübnan'dan sonra nereye gider bununla ilgili birtakım öngörülerimiz var.

"İSRAİL'E KİM, NASIL "DUR" DİYECEK?"

ABD sistemi bir çaresizlik içinde. Amerikan siyasetinde siyonizm kök salmış durumda. Bunun üzerinden kariyerler ve networkler yapılıyor. Kongre üyesi yapılıyorlar, senatör yapılıyorlar. Lobinin etkisiyle İsrail aklına hizmet eden kabul edilmiş bir gerçek var. Bazı Amerikalılar bu durumdan rahatsızlık duyuyor.

ABD'nin bütün gücünün İsrail'in emrinde olması rahatsızlık verici. Netanyahu'nun stratejilerine baktığımızda hem kendi ülkesini hem müttefiklerini büyük bit ateşin içine çekiyor."

Etiketler hakan fidan İsrail hakan fidan
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