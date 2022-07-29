Hakan Füzün son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan tabuta omuz verdi

Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden aile dostu Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün’ün (56), Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenazesine katıldı. Erdoğan, Cenaze öncesi camide aile dostu Hakan Füzün için Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile dostu Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün (56), geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Füzün için Manisa’nın Akhisar ilçesi Akhisar Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye taziye dileklerini iletti. Ardından camiye giren Erdoğan, hayatını kaybeden Füzün için cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim okudu. Cuma namazı sonrası Erdoğan, Füzün’ün cenaze namazın katıldı.

Kılınan namazın ardından konuşan Erdoğan, "Şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi Hakan kardeşimiz de uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Bugünlere geldik. Şimdi de tabi ayrı bir duamız var. Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz. Sizler de şehadette bulununuz. Bugüne kadar hayırlarıyla ilgili Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu. Aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban Bayramlarında beni arayarak 'İlla başkanım böyle böyle bana vekalet vereceksin ben sizin için de kurban keseceğim' derdi. 'Hakan ben kestim' dediğimde, 'Yok ben ayrıca keseceğim' derdi. Eğer hacdaysa orada, buradaysa burada keserdi. Son Kurban Bayramında da aynısını yaptı. Son görüşmemizi de bu şekilde gerçekleştirdik. Rabbim inşallah sevgili habibini de bizlere komşu eylesin. Bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla Hakan kardeşimizin görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır" dedi. Erdoğan konuşmasının ardından hayatını kaybeden Hakan Füzün için helallik istedi.

Erdoğan, ayrıca Füzün ailesinin yanına giderek ayrıca başsağlığı diledi, bir süre cami cemaatiyle de sohbet etti.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kılınan cenazenin ardından Erdoğan, İstanbul’a hareket etmek üzere Akhisar’da bulunan askeri havaalanına geçti. Füzün’ün cenazesi Akhisar Suyolu Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Erdoğan’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, ilçe belediye başkanları, Füzün ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Fatih Füzün'ün amcası Hakan Füzün, 21 Temmuz'da kalp krizi geçirdi. Manisa Şehir Hastanesi'nde kaldırılan evli, 3 çocuk babası Füzün, tedaviye alınıp, anjiyo yapıldı. Füzün, ardından da İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Füzün, hayatını kaybetti.