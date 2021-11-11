Hakan Ural sosyal medyadan sağlık durumunu açıkladı

Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamamıştı. Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Hakan Ural'dan güzel haber geldi.

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, koronavirüse yakalanmış ve ekranlardan uzak kalmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Ura, bugün taburcu oldu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Hakan Ural sosyal medya hesaplarından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak taburcu edildiğini söyledi. Ural paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar an itibari ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamd olsun her şey yolunda. Bir kaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler"