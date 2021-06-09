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''Hakim Esat Toklu, patronun doğum günü partisine katıldı'' iddiası

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun, Ankara'da tartışmalı TOGO Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce doğum günü partisine katıldığı iddia edildi. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak ''Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?'' diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da "Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?" diye sorarak görüntüleri paylaştı. Başarır şunları yazdı; 
 
"Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katılıyor. Hem de patronun ofisinde! Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?"
 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki geceliği 100 bin TL’lik otelde ücretsiz kaldığını iddia eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Toklu, Eylül 2020'de söz konusu otelde kaldığını ve 35 bin lira ödeme yaptığını söylemişti. Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım" demişti. 

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Etiketler esat toklu sedat peker sezgin baran korkmaz müteahhit doğum günü togo kuleleri
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