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Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
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23-24 Aralık 2023 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavının mülakat sonuç duyurusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan geldi.

3-24 Aralık 2023 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları ilan edildi. Hakim ve savcı yardımcıları, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında görev yapacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık'ta yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin sınavın 23-24 Aralık'ta yapıldığını hatırlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hâkim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi kapsamında, 23-24 Aralık 2023 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1.000 hâkim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçları açıklandı.

Hâkim ve savcılarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacak yeni sistemimizin ilk hakim ve savcı yardımcılarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Hâkim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında görev yapacak.

Hâkim ve savcı yardımcılarımız, bir yandan daha etkin bir mesleğe hazırlık dönemi geçirirken diğer yandan da hâkim ve savcılarımıza yargısal faaliyetlerde yardımcı olacak.

Uygulamadaki güncel vakalardan beslenen bir eğitim süreci geçirecek olan hâkim ve savcı yardımcılarımız, adliyelerdeki süreçlere doğrudan katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler hakim sabcı duyuru
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