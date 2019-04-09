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  3. 09 Nisan 2019 15:52

Hakimin odasından çay fişlerini çaldılar: 2 tutuklu

Konya'da bir kadın hakim, odasındaki çay fişlerini temizlikçi görevlilerin çaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Hakimin odasından çay fişlerini çaldılar: 2 tutuklu
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Konya’da 4’üncü Sulh Ceza Hakimi H.B.’nin odasını temizleyen görevliler S.I. (35) ve M.G. (40), buradaki çay fişleriyle, 20 lirayı çaldıkları iddiasıyla tutuklandı. Temizlikçi kadınların, ifadelerinde suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

Olay, 21 Mart’ta Konya Adliyesi 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nde meydana geldi. İddiaya göre kadın hakim H.B., sabah odasında geldiğinde, çay fişleriyle, 20 lirasının olmadığını fark etti. Bunun üzerine odasını temizleyen görevli kadınlardan şüphelenerek, Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu.

1 Mart’ta Konya Adliyesine geçici temizlik görevlisi olarak işe başlayan 2 çocuk annesi S.I. ile 2 çocuk annesi M.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Çantalarında adliyede kullanılan çay fişleri bulunan temizlik görevlisi kadınlar, suçlamaları reddetti. Çay fişlerini kadın hakimin odasından almadığını belirten M.G., temizlikten sonra bulunduğu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde oturduğu masadan aldığını ileri sürdü. S.I. da çay fişini M.G.'nin görevli olduğu hakimlikte masadaki çekmeceden alıp verdiğini iddia etti. S.I. ile M.G. ifadelerinde, hakim H.B.'nin odasına izinsiz girmediklerini, temizliği de sorumlu müdürün izniyle yaptıklarını, olay günü temizliğin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü, temizliği bitirip odadan ayrılırken kadın hakimin makamına geldiğini söylediği öğrenildi.

20 lira ve çay fişi hırsızlığıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen S. I. ile M.G. tutuklanarak cezaevine konuldu. Temizlik görevlisi kadınların sabıkalarının bulunmadığı öğrenildi.

DHA

çay , fiş , konya
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