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  3. 30 Eylül 2020 22:43

Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman yeniden tutuklandı

Görevden alınan Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman'ın adli kontrolle tahliye edilmesi kararına savcılık itiraz etti. Karaman cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklandı.

Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman yeniden tutuklandı
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Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde “terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman’ın bugün görülen duruşmasında tahliyesine karar verildi. 

Savcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itirazı sonucunda toplanan Hakkari 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cihan Karaman'ın tahliye kararını bozdu.

Kararı Twitter hesabından duyuran HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, "Mahkeme tarafından tahliye edilen Hakkari Belediyesi Eşbaşkanımız Cihan Karaman yapılan savcılık itirazı üzerine tekrar tutuklandı. İşte Türkiye'de hukukun düştüğü hal” ifadelerini kullandı.

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