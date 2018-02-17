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  3. 17 Şubat 2018 19:50

Hakkari ve Afrin'den acı haber: 2 asker şehit

Afrin harekatında ve Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu.

Hakkari ve Afrin'den acı haber: 2 asker şehit
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Zeytin Dalı Harekatı'nın 29. gününde Afrin'den bir acı haber daha geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin harekatında bir askerimizin şehit olduğu bildirildi.

HAKKARİ'DEN ACI HABER

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi karşısında Irak’ın kuzeyindeki Kanireş bölgesi Çam Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristlerin havanlı saldırı ve sızma girişiminde çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/ Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

İHA

şehit , harekat , zeytin dalı , afrin
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