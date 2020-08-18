  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ağustos 2020 22:16

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kavaklı köyü kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kavaklı köyü kırsalında, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
terör , hakkari , terörist
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM